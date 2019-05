Bicincittà fa pedalare Reggio Calabria: successo per la 33° edizione della carovana in bici [FOTO e VIDEO]

12 Maggio 2019 12:18

Successo a Reggio Calabria per la 33ª edizione di Bicincittà

Questa mattina, a Reggio Calabria, si è svolta la 33° edizione di Bicincittà, un’iniziativa organizzata dal Circolo Crucitti e dal Comitato Territoriale UISP Reggio Calabria. La manifestazione non competitiva è rivolta alle famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere interi nuclei, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili.

L’obiettivo è promuovere anche all’interno del mondo dello sport procedure di sensibilizzazione ambientale e promuovere insieme ai partecipanti delle manifestazioni, atti concreti d’impegno.

I partecipanti di tutte le età, partendo da Piazza Indipendenza alle ore 10, hanno percorso il Lungomare Falcomatà per dirigersi verso il Piazzale Botteghelle, successivamente la carovana si è diretta verso il Piazzale Pentimele per poi tornare sul Lungomare. “Quest’anno vogliamo dare un messaggio particolare, sottolinea il Presidente Regionale UISP Calabria Giuseppe Marra, vogliamo far uscire le persone ed a renderle meno sedentarie, la nostra città è bella e non è il caso di stare in casa a guardare la tv o a giocare ai videogiochi, Reggio è bella da vivere”. Importante per la buona riuscita dell’iniziativa la collaborazione della Polizia Municipale, delle associazioni della protezione civile del comune di Reggio Calabria e di Cicli Iriti e Cicli Gatto per l’assistenza tecnica e dell’associazione “Pretty Woman” e l’associazione “Fiat 500” per il supporto.

