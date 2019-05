Berlusconi operato al San Raffaele: come sta il leader di Forza Italia dopo l’intervento, ecco gli aggiornamenti

1 Maggio 2019 19:29

Berlusconi è in ospedale al San Raffaele dopo l’operazione per occlusione intestinale di ieri. Il dott. Zangrillo: “le sue condizioni sono stabili”

Silvio Berlusconi, dopo l’operazione di ieri per occlusione intestinale, ha trascorso una notte tranquilla allospedale San Raffaele di Milano. “Le sue condizioni sono stabili“. A riferirlo è Alberto Zangrillo, medico dell’ex premier che ha aggiunto che potrebbe essere dimesso “nel giro di pochi giorni”. Sulla possibilità di continuare la campagna elettorale, Zangrillo ha spiegato: “dal punto di vista medico gli direi ‘Ma stattene a casa che non ne vale la pena’. Però siccome così non sarà probabilmente, il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca, come è abituato a fare”.

