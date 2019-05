Barcellona Pozzo di Gotto, nasce l’ambulatorio di oncologia: stop ai viaggi della speranza

28 Maggio 2019 18:58

Catalfamo: “Si punta a un polo di eccellenza. L’obiettivo è dotare Barcellona Pozzo di Gotto di un presidio all’avanguardia”

Questo pomeriggio la visita all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto del Direttore Generale dell’Asp Messina Paolo La Paglia e del dottor Francesco Ferraù, primario Unità Operativa Complessa Oncologia dell’Ospedale “S.Vincenzo” di Taormina insieme ai deputati barcellonesi Antonio Catalfamo, Pino Galluzzo e Tommaso Calderone, accompagnati dal personale medico e dai sindacati locali.

Motivo della visita la scelta dei locali per l’insediamento di un ambulatorio di oncologia orale nello stesso ospedale barcellonese.

Sono quindi previsti 4 step, secondo quanto affermato dal direttore generale, il primo è appunto l’avvio di un ambulatorio oncologico integrato con gli altri reparti dell’ospedale e finalizzato alla diagnosi e alla somministrazione di terapie orali. Il secondo step sarà l’implementazione alla somministrazione per iniezione, poi si passerà al reclutamento di nuovo personale e infine, più differito nel tempo, alla creazione di un polo oncologico integrato.

La scelta dei locali sarà fatta senza ingombrare gli altri reparti pre-esistenti.

“Esprimiamo soddisfazione per questo progetto di eccellenza per l’ospedale di Barcellona. Diagnosi e prevenzione oncologica potranno finalmente svolgersi sul nostro territorio – dichiara l’On. Antonio Catalfamo a margine del sopralluogo – un servizio essenziale per i nostri cittadini costretti da anni a viaggi della speranza anche solo per effettuare la profilassi della chemio. L’obiettivo è dotare Barcellona di un polo all’avanguardia, sul modello del San Vincenzo di Taormina, in grado di salvare vite e prevenire l’insorgere di complicazioni dovute a continui spostamenti e rimpalli tra ospedali nell’effettuare le cure e le diagnosi. Non si dovrà più arrivare a Taormina per una diagnosi, un vantaggio per tutti gli abitanti della zona tirrenica.”