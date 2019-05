Barcellona Pozzo di Gotto: al Mandanici la masterclass di Egidio La Gioia

5 Maggio 2019 09:53

Al Teatro di Barcellona Pozzo di Gotto la masterclass di Egidio La Gioia, componente storico dei Kunsertu

Domani lunedì 6 maggio dalle ore 15 alle ore 19 si terrà per gli allievi del laboratorio multidiscilinare del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto la master class di Egidio La Gioia. Cantante e componente storico dei Kunsertu, così amati da essere tornati in concerto “a grande richiesta” dei propri fan, La Gioia, per ricordare solo alcuni dei ruoli ricoperti nel musical, è stato Giuda in “Jesus Christ Superstar” ed è stato interprete del ruolo del “Che” in “Evita”, spettacoli con i quali è andato in tournèe in tutto il mondo e che hanno segnato veri e propri primati di longevità e successo internazionale.

