Ballottaggi in Sicilia: tante sfide al cardiopalma, ecco i risultati LIVE

12 Maggio 2019 23:06

Elezioni comunali in Sicilia, i risultati dei ballottaggi: tante sfide al cardiopalma. Lo spoglio live su StrettoWeb

Ballottaggi Sicilia – Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni amministrative in Sicilia. Si è votato in 5 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile. Importanti sfide a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale.

Ballottaggi in Sicilia: sfide al cardiopalma, ecco la situazione uscita dal primo turno

A Caltanissetta gli elettori sono stati chiamati a scegliere fra i candidati alla carica di sindaco Michele Giarratana (37,39%) e Roberto Gambino (19,92). A Gela, si sono confrontati Cristoforo Greco (36,28%) e Giuseppe Spata (30,57%). Al ballottaggio nel Comune di Castelvetrano, Calogero Martire (30,30%) e Enzo Alfano (28,49%). A Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci (31,51%) e Giorgio Randazzo (24,25%). A Monreale, si sono sfidati al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94%) e Pietro Capizzi (21,20%). Lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di domenica, subito dopo il completamento delle operazioni di voto.

Ballottaggi in Sicilia: urne aperte dalle 7. Alle 19 ha vota il 45,73%

Si sta votando in Sicilia nei cinque comuni al ballottaggio. A Caltanissetta alle 19 ha vota l’31,72%, a Gela il 28,22%, a Monreale il 31,41%, a Castelvetrano il 36,27%, a Mazara del Vallo il 38,96%. In totale ha votato il 45,73%.

Ballottaggi in Sicilia: urne aperte dalle 7. Alle 12 ha vota il 10,96%

Si sta votando in Sicilia nei cinque comuni al ballottaggio. A Caltanissetta alle 12 ha vota l’11%, a Gela il 9%, a Monreale il 9,4%, a Castelvetrano il 12, 4%, a Mazara del Vallo il 13,75%. In totale ha votato il 10,96%.

StrettoWeb seguirà in diretta le operazioni di spoglio.

