Autostrada A18, al via i lavori di manutenzione dei calvalcavia. Toninelli: “Avanti sulla Messina-Catania, anche così si sbloccano i cantieri”

29 Maggio 2019 15:17

Toninelli commenta l’avvio dei lavori di manutenzione sull’autostrada A18 Messina-Catania: “lo Stato torna a fare lo Stato”

“Si va avanti per mantenere le promesse fatte ai cittadini. Lo abbiamo detto: lo Stato torna a fare lo Stato. E costringe finalmente i concessionari autostradali a fare il loro dovere per la sicurezza e la serenità di chi viaggia. Mi sono recato in prima persona, pochi mesi fa, su questa autostrada, ho visto con i miei occhi le condizioni in cui versa. E mi ero impegnato sull’accelerazione dei tempi per lavori che rappresentano un volano economico e che aiutano a migliorare la qualità della vita in un’area molto bella e turisticamente importante della Sicilia.È anche in questo modo che si sbloccano i cantieri. Cantieri diffusi e davvero utili. Avanti così!”. è quanto scrive il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Facebook, commentando l’avvio dei lavori di manutenzione dei cavalcavia sulla Messina-Catania.

