Automobilismo: campionato italiano slalom assoluto a Torregrotta, 7° posto per la scuderia “Piloti per passione”

1 Maggio 2019 18:45

Automobilismo: campionato italiano slalom assoluto in una splendida giornata nella cornice spettacolare di Torregrotta, 7° posto per la scuderia “Piloti per passione” tra ventitrè scuderie italiane schierate

Dopo la prima gara di campionato italiano velocità montagna del 13 e 14 aprile dove, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, i sei piloti della scuderia di Sambatello, Araniti, Calluso, Denisi, Lipari, S. Morabito e Porcaro hanno fatto brillare i colori del team, si è aperto, domenica 28 aprile, anche il campionato italiano slalom assoluto in una splendida giornata nella cornice spettacolare di Torregrotta (Messina). Unica scuderia calabrese presente, “Piloti per passione” che ha schierato quattro piloti, Aricò, Calluso, Cardillo ed Esposito (new entry) ed ottenuto il settimo posto assoluto tra ventitrè scuderie italiane schierate ed importanti risultati in ottica campionato.

“Due i fronti su cui saremo impegnati domenica 5 maggio”, fanno sapere dalla direzione della scuderia: difficile trasferta a Sortino per Domenico Morabito, campione italiano in carica nel gruppo le bicilindriche, pronto a bissare il grande successo ottenuto a Luzzi, mentre a Melfi l’avvocato Barca campione in carica rs 1.400 comincia la nuova avventura di coppa italia 4^ zona. Riserva per Aricò detentore del titolo regionale in classe 1600, che dopo l’incidente di Torregrotta, che ha precluso un migliore risultato, si e’ affidato all’esperto Ninni Fossato ed all’officina f.lli Barillà per la risoluzione dei problemi meccanici e di carrozzeria sulla parte anteriore della sua peugeot 106.

