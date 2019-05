Asp Messina: l’emodinamica di Patti operativa h24, all’Ospedale di Lipari arrivano nuovi cardiologi

28 Maggio 2019 11:56

ASP Messina, dal 1 giugno operativa 24 ore su 24 l’Emodinamica di Patti e all’Ospedale di Lipari in servizio nuovi cardilogi anche sabato e domenica

Giunge al traguardo il completamento della piena funzionalità di importanti servizi di emergenza urgenza nel territorio dell’ASP di Messina; da sabato 1 giugno, come richiesto anche dall’Assessore Regionale per la Salute Avv. Ruggero Razza, l’Emodinamica dell’Ospedale di Patti diretta dal Dott. Salvatore Garibaldi sarà attiva 24 ore su 24 senza soluzione di continuità, e permetterà di assistere e curare i soggetti con infarto acuto del miocardio anche di notte e nei giorni festivi, in un territorio disagiato e lontano dai grandi ospedali metropolitani.

Sempre da sabato 1 giugno presso l’ospedale di Lipari presteranno servizio nuovi cardiologi per assicurare l’emergenza urgenza anche il sabato e la domenica, a favore dei residenti e dei tanti turisti che già affollano le località turistiche eoliane.

“Ho mantenuto gli impegni che avevo preso con la popolazione, nonchè con S.E il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – molto attento a monitorare lo stato dell’arte dei servizi sanitari erogati sul territorio, firmando anche un’apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliera Papardo per i Cardiologi a Lipari; il prossimo passo sarà l’apertura della Oncologia all’Ospedale di Barcellona prevista il 1 luglio p.v., ciò consentirà ai malati di tumore della fascia tirrenica e dei Nebrodi di essere assistiti vicino casa, evitando di doversi recare a Taormina con grave disagio”.

