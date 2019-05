Reggio Calabria, annullato il provvedimento del Viminale: torna lo Sprar di Riace. Lucano: “bella notizia”

21 Maggio 2019 17:50

Reggio Calabria: annullato il provvedimento del ministero dell’Interno che escludeva il comune di Riace dal sistema di protezione per i richiedenti asilo

Annullato il provvedimento del ministero dell’Interno che escludeva il comune di Riace dal sistema di protezione per i richiedenti asilo (Sprar). La sezione di Reggio Calabria del Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dal vicesindaco di Riace Giuseppe Gervasi annullando il provvedimento del Ministero dell’Interno.

Annullato il provvedimento del Viminale: torna lo Sprar di Riace. Lucano: “bella notizia, ma amarezza per l’esperienza interrotta”

“E’ una bella notizia per Riace ma resta l’amarezza per aver interrotto un’esperienza positiva come quella di Riace”. Così Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, commenta all’Adnkronos la decisione del Tar calabrese che, accogliendo il ricorso del vicesindaco, ha annullato il provvedimento del ministero dell’Interno che escludeva il comune dal sistema Sprar. “Le persone sono state trasferite – sottolinea Lucano – i danni sono stati fatti. Ma almeno si ristabilisce dal punto di vista amministrativo un po’ di giustizia. Abbiamo operato in una terra col destino segnato e vogliamo continuare a farlo. Noi andiamo avanti e per quanto mi riguarda cercherò giustizia in tutte le sedi”.

