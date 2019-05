Amici, Alberto Urso vola in finale: sabato maxischermo a Messina

19 Maggio 2019 11:55

Sabato maxischermo per seguire la finale di Amici: Messina fa il tifo per Alberto Urso

Tutta Messina fa il tifo per Alberto Urso. Il concorrente di Amici vola in finale e l’intera città è pronta a sostenere il suo beniamino. Per questo, sabato prossimo a Piazza Cairoli verrà installato un maxischermo per seguire l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, in cui il tenore (di Messina) si giocherà la vittoria:

“Abbiamo atteso l’esito della semifinale prima di ufficializzare l’evento che, il Sindaco e la Giunta vogliono fortemente dedicare a questo nostro giovane talento messinese Albertourso che sta portando con onore e professionalità in alto il nome della nostra città Messina“- ha detto l’assessore Scattareggia annunciando la notizia dell’installazione del maxischermo.