Messina: Amam firma i contratti a tempo indeterminato per 4 dipendenti

31 Maggio 2019 17:29

Sono quattro, come da Avviso pubblico di reclutamento promosso da AMAM e gestito dal Centro per l’Impiego di Messina, i nuovi tecnici di cui si avvarrà l’Azienda Meridionale Acque Messina per potenziare la manutenzione degli impianti e dei contatori.

Oggi , dunque, nella sede di Viale Giostra, i quattro nuovi tecnici che, da martedì prossimo prenderanno servizio in forza all’Azienda Meridionale Acque Messina, hanno firmato i contratti di assunzione a tempo indeterminato.

Sono i primi delle graduatorie stilate dal Centro per l’Impiego: Riccardo Prestipino, Francesco Bertuccelli, Giovanni Stroncone ( Addetti alla manutenzione degli impianti idrici, fognari e di depurazione) e Stefano Campagna (Operaio addetto alla manutenzione dei contatori).

Viva la soddisfazione dei neoassunti e dell’Amministratore Unico di AMAM, Salvo Puccio: “E’ un segnale importante per la città – ha detto il vertice di AMAM – e un passo verso l’implementazione dell’organico di AMAM, a beneficio dell’utenza e della gestione sempre più efficiente dell’azienda”.