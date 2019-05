Allerta Meteo: altro weekend di maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

24 Maggio 2019 14:45

Meteo, forte maltempo in tutt’Italia nel weekend: violenti temporali in risalita dal Maghreb colpiranno tutto il Paese tra Sabato, Domenica e Lunedì 27 Maggio

Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di domani, Sabato 25 Maggio, la Sardegna che sarà colpita dai primi forti temporali in mattinata nei settori meridionali dell’isola, con fenomeni in intensificazione nel pomeriggio/sera quando la pioggia si estenderà a tutta la Sardegna (e a Sicilia occidentale, Campania, Lazio, Basilicata e zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), con violenti temporali sulla Sardegna meridionale. Altri forti temporali colpiranno il Nord, in modo particolare Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige, con locali intense grandinate in modo particolare nel pomeriggio/sera sulla pianura lombarda.

Dopodomani, Domenica 26 Maggio, il maltempo si estenderà a tutt’Italia, con violenti temporali al Nord e in serata anche al Sud. Nella notte tra Domenica e Lunedì avremo il “clou” del maltempo di questo ciclone posizionato tra Sardegna e Sicilia, che spingerà forti temporali in modo particolare su Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Questi fenomeni insisteranno anche nella giornata di Lunedì 27 Maggio.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

