Agnelli: “Allegri ha scritto la storia della Juventus” [LIVE]

18 Maggio 2019 15:04

Agnelli: “oggi sono qui per onorare Allegri, un allenatore che da solo ha scritto la storia della Juventus”

“Oggi non risponderò a nessuna domanda sull’allenatore della Juventus stagione 2019-20. Un allenatore ci sarà e su questo potrete stare tranquilli. Oggi sono qui per onorare Max, un allenatore che da solo ha scritto la storia della Juventus”. Lo dice il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel corso della conferenza stampa di addio del tecnico Massimiliano Allegri.

Allegri: “ieri ho pianto tanto, grazie Juve”

“Così però mi fate emozionare. Il pianto no, ho già dato ieri. Le domande oggi me le fanno i giocatori?”. Così Massimiliano Allegri, ormai prossimo al divorzio con la Juventus, alla vigilia della sfida con l’Atalanta, rivolgendosi ai suoi giocatori, tutti presenti in sala stampa.

Agnelli: “i numeri di Allegri sono incredibili”

“Max ha messo insieme numeri incredibili, questi sono stati per me 5 anni bellissimi. Affetto, stima, riconoscenza, condivisione, fatica e soprattutto tante vittorie –afferma il presidente bianconero-. Con Max siamo stati anche vicini di casa, condividendo il bar della colazione e tante cene. Io ho visto i suoi figli crescere e lui i miei”. “Tornando alla parte sportiva -aggiunge Agnelli-, la cavalcata fino a Berlino, l’anno successivo 15 vittorie consecutive tra ottobre e febbraio, il testa a testa col Napoli l’anno scorso e quest’anno il successo in anticipo, un percorso fantastico di cui la cosa che mi rende più orgoglioso è quella di aver trovato un amico sincero con cui potermi confidare su tanti argomenti”.

Agnelli: “momento giusto per chiudere un ciclo bellissimo”

“Era il momento giusto per chiudere un periodo straordinario anche se è stato difficile da capire“. Lo dice il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel corso della conferenza stampa di addio del tecnico Massimiliano Allegri. “Quando pensavo tra me e me dopo la sconfitta con l’Ajax di andare avanti con Max era un pensiero sincero -aggiunge Agnelli-. Poi sono seguite riflessioni che dimostrano la capacità di analisi di un gruppo per arrivare alla decisione. In questo momento non nascondo che ci sia un po’ di tristezza e commozione”.

Agnelli: “momento di commozione e tristezza”

“In questo momento non nascondo che ci sia un po’ di tristezza e commozione. Per questo vorrei fare un gesto inusuale, che ti dobbiamo tutti. Un grazie sincero per quello che hai dato alla Juventus e a me”, ha detto il presidente Andrea Agnelli che consegna una maglia con numero 5 ad Allegri con scritto ‘History Alone’.

