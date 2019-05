Aliscafo sugli scogli a Lipari: comandante condannato per nubifragio

29 Maggio 2019 18:34

Aliscafo sugli scogli alla Lipari: comandante condannato a due anni, dovrà risarcire anche le parti civili

Due anni di reclusione. È questa la condanna disposta nei confronti di Salvatore Arena, comandante dell’aliscafo Liberty Lines che nel settembre 2017 finì sugli scogli di Monte Rosa a Lipari. Nell’impatto rimasero feriti cinque passeggeri. Arena è stato condannato per nubifragio e gli è stato concessa la sospensione condizionale e la non menzione della pena nel casellario giudiziale. Il comandante dovrà risarcire le parti civili per il danno subito e sobbarcarsi le spese processuali sostenute dalle parti per la costituzione in giudizio. L’udienza si e’ svolta davanti al gup Valeria Gioeli a Barcellona Pozzo di Gotto.

