Terrore ad Alcamo durante una processione: auto piomba su fedeli, bimbo in ospedale

25 Maggio 2019 16:00

Terrore ad Alcamo dove un’auto è riuscita a eludere i controlli e ha seminato il panico tra i fedeli che in processione stavano rientrando nella Chiesa delle Anime Sante

Attimi di terrore ieri sera ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove un’auto è riuscita a eludere i controlli e ha seminato il panico tra i fedeli che in processione stavano rientrando nella Chiesa delle Anime Sante. Non si registrano feriti. Un bimbo, strattonato dalla folla in preda al panico, è stato condotto in via precauzionale in ospedale per un controllo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 23.30 un uomo alla guida di una Nissan Micra di colore blu, incurante dell’alt intimato dalla Polizia municipale, ha imboccato corso dei Mille dove era in corso la processione di Maria Ausiliatrice. La vettura è così piombata sul corteo religioso, rischiando di investire i fedeli, prima che l’uomo alla guida scendesse, dandosi alla fuga. “L’auto procedeva a velocità non sostenuta” spiegano gli investigatori dell’Arma che indagano sulla vicenda. La vettura è stata ritrovata, con le chiavi ancora nel cruscotto, in via Goldoni. Indagini sono in corso per dare un volto all’uomo che era alla guida. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri si tratterebbe di un italiano di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Gli investigatori dell’Arma hanno già acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona.

(AdnKronos)

