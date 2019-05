Alberto Urso trionfa ad Amici: il tenore di Messina è il vincitore del programma di Maria De Filippi [FOTO]

26 Maggio 2019 01:44

Alberto Urso ha vinto Amici 2019: un trionfo meritato per il tenore di Messina che ha dimostrato di avere un talento fuori dal comune riuscendo, settimana dopo settimana, a sbaragliare la concorrenza del programma di Maria De Filippi

Alberto Urso è il trionfatore di Amici 2019: una vittoria meritata per il tenore di Messina che ha dimostrato di avere un talento fuori dal comune riuscendo, settimana dopo settimana, a sbaragliare la concorrenza del programma di Maria De Filippi. Nella città dello Stretto sono state ore di trepidante attesa per la finale del programma di Canale 5: ben due maxischermi, installati uno a Piazza Cairoli e uno a Piazza Duomo hanno trasmesso in diretta la finale con tantissime persone presenti. Con “Nessun dorma”, “O sole mio”, “Il mare calmo della sera” ha incantato spettatori, giudici e commentatori e vinto l’edizione 2019 del talent show.

