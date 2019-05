Emergenza all’aeroporto di Lamezia Terme: rischio incendio a causa di una copiosa perdita di carburante

25 Maggio 2019 16:55

Rischio di incendio all’aeroporto di Lamezia Terme: carburante sulla pista

Paura questa mattina all’aeroporto di Lamezia Terme a causa di una copiosa perdita di carburante, avvenuta per cause in corso di accertamento, durante la fase di rifornimento di un aeromobile della Compagnia Blue Air. Per fortuna, il combustile non ha provocato danni per la mancanza di un innesco che, nel caso si fosse verificato, avrebbe potuto provocare un incendio con conseguenze molto gravi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Disagi per i passeggeri.

