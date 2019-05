Aeroporto dello Stretto, nuovo volo giornaliero tra Reggio Calabria e Roma con Alitalia [INFO e DETTAGLI]

13 Maggio 2019 15:11

Alitalia rafforza la propria offerta sulla rotta Reggio Calabria-Roma aggiungendo un terzo collegamento quotidiano

Decollerà il prossimo 1° giugno da Reggio Calabria alle 18:30 il terzo collegamento giornaliero per Roma Fiumicino. Alitalia rafforza così la presenza sullo scalo Tito Minniti in vista della stagione estiva, confermando la forte partnership con la Sacal e lo stretto legame con il territorio reggino.

Il nuovo collegamento, già in vendita sul sito www.alitalia.com ed acquistabile anche presso la biglietteria Alitalia in aeroporto, si va ad aggiungere ai due collegamenti giornalieri già operati da Alitalia per Roma Fiumicino e al collegamento per Milano Linate. L’aeroporto di Reggio si conferma un’infrastruttura strategica per l’accesso ad un area dal grande ptenziale turistico e culturale. Gli orari sono consultabili sul sito www.reggiocalabriaairport.it e sul sito web Alitalia.

ECCO GLI ORARI DI ALITALIA

Valuta questo articolo