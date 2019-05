Acr Messina: la società raggiunge l’accordo sugli stipendi con 18 giocatori

17 Maggio 2019 21:40

Acr Messina: concluse le trattative con 18 giocatori su 24 dell’attuale rosa provvedendo al saldo delle spettanze

La società dell’Acr Messina comunica “di avere concluso le trattative con 18 giocatori su 24 dell’attuale rosa, provvedendo al saldo delle spettanze e alla firma delle relative “liberatorie” da parte dei calciatori. Per motivi di tempo legati alla trasferta di Coppa Italia non sono stati completati tutti gli incontri che avverranno nei giorni successivi. L’Acr Messina tiene a sottolineare come siano pochissime le società di serie D che, un mese e mezzo prima della conclusione della stagione sportiva, abbiano provveduto al pagamento delle spettanze annuali alla maggioranza dell’organico per garantire la massima serenità a tutti i ragazzi alla vigilia di una partita importante e sentita come la finale di Coppa Italia”.

