Ambiente: il M5S presenta una mozione sulle acque di zavorra

17 Maggio 2019 19:23

Le acque di zavorra costituiscono uno dei fattori più incisivi dell’inquinamento dell’ambiente marino

“Oggi ho presentato una mozione che impegna il Governo italiano a ratificare la Convenzione internazionale sulla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle Navi”. Lo dichiara la senatrice M5S Barbara Floridia. “Questa mozione nasce dopo un lavoro di raccordo con il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, persona molto attenta alle questioni ambientali, dopo anni di inerzie dei governi che ci hanno preceduto e che non hanno ritenuto necessario ratificare una convenzione che risale, pensate, al 2004“.

“Le acque di zavorra – continua Floridia – costituiscono uno dei fattori più incisivi dell’inquinamento dell’ambiente marino, poiché vengono utilizzate dalle navi per stabilizzare lo scafo per poi essere scaricate nel mare d’arrivo, talvolta in località anche molto lontane e differenti tra loro, determinando una migrazione di sostanze che causa squilibri negli ecosistemi e gravi danni alla biodiversità, con pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo”.“Con questa mozione presentata al Senato– conclude la senatrice M5S – si chiede l’impegno del Governo affinché l’Italia, dopo lunghi anni di ingiustificata inerzia, ratifichi questo importante accordo, consentendo anche nei nostri mari l’adozione delle misure necessarie a ridurre al minimo i rischi derivanti da queste procedure altamente invasive per il nostro ecosistema marino”.

Valuta questo articolo