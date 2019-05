5 Maggio 2019 23:30

L’Academy Gioiese si aggiudica il memorial Orsini battendo in finale la Sestese I due gironi erano composti da Pisa, Turano e Valbisenzio oltre l’Academy per il girone A, mentre per il girone B Montemurlo, Livorno, Castelfiorentino e Sestese. Tanti i consensi per la truppa guidata dai mister Giuseppe Babuscia e Carmelo Tripaldi per il gioco espresso e l’ottima interpretazione delle gare. Un torneo con squadre blasonate che ha visto partite molto combattute. Tanti gli osservatori presenti che hanno visto un’ottima Academy Gioiese con elementi di assoluto valore come Ciurleo premiato come miglior giocatore, ed ancora Scarcella, Miserino , Tripaldi, Palermo, Bineti, Furfaro, Iannello, Cosoleto come 2006 poi anche tanti 2007 come Carella , Paviglianiti, Fraschini, Gioffre, Caccamo, Aldo Cento, Cesare Cento che si sono fatti ben valere

