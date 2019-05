14 Maggio 2019 12:00

“Mio padre ha 97 anni e molesta tutte le badanti. le tocca, le accarezza, le considera prostitute. una volta lo ha fatto con una ragazza musulmana, lei ha rifiutato, lui le lanciato un bastone. qualche anno fa una gli ha divorato la pensione, prima di andarsene con i suoi soldi si e’ costruita una casa”: la telefonata di Alberico ai Lunatici di Radio2

Ogni notte su Rai Radio2 c’è un programma, i Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che raccoglie le storie e le confessioni dei vari ascoltatori che telefonano allo storico 063131.

Tra le varie chiamate arrivate spicca quella di Alberico, disperato per il comportamento del padre novantasettenne: “Ho un papà di 97 anni che mi crea un sacco di problemi. Sia a me che a mio fratello. Assumiamo badanti e dopo due mesi dobbiamo cambiarle perché le molesta. Alcune sono durate un solo giorno. Le palpeggia, le tocca, ora ne ha una di 35 anni, giovanissima, lei è qui da un paio di mesi. Lui fa il furbo, di mente è lucidissimo, mi fa piacere, è mio padre, considera le badanti come se fossero prostitute, gli fa offerte, è tipo un maniaco. Una volta gli è capitata una badante musulmana, molto fedele nei confronti del marito, lui gli ha chiesto sesso orale, lei si è licenziata subito, lui è diventato violento, le ha lanciato un bastone. Ce ne è stata una che gli ha portato via tanti soldi, lei gli ha divorato la pensione ed è andata via, ci si è comprata una casa con la pensione di mio padre A un’altra ragazza prometteva di sposarla, le diceva ‘se tu fai come dico ti lascio la pensione”, lei si è girata e si è fatta toccare il sedere“.

