“Faccio sesso come una 20enne. Lui è più giovane di me ed è sposato”: le confessioni hot di Luisella, arzilla 83enne

5 Maggio 2019 11:30

Le confessioni di Luisella a RaiRadio2: “Non è vero che dopo una certa età non si fa più sesso. Io ho 83 anni, lui ne ha 69, ed ho la stessa passione che avevo a venti anni”

In diretta su Rai Radio2 come ogni notte c’erano Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, I Lunatici, che tra musica, ospiti e telefonate degli ascoltatori, raccontano un Paese in cui si confrontano generazioni, lavoratori di ogni settore e persone insonni, che spesso chiamano per raccontare le proprie storie.

Attorno alle 3.20, nella notte tra venerdì e sabato, ha chiamato lo 06 3131 Luisella, una signora di 83 anni con una storia decisamente particolare: “Ho una storia d’amore con un uomo che ha 14 anni meno di me. Facciamo anche l’amore. Lui è un pittore, ci siamo conosciuti ad una mostra, perché lui dipinge ed io sono una grande appassionata d’arte. Vivo nella provincia di Pavia, il mio amore è sposato, ma io non gli chiedo di lasciare la moglie, perché non mi sento la sua amante, la nostra è una storia parallela, stiamo bene così, non voglio rubarlo alla moglie, tanto so che con me ha un rapporto che non ha mai avuto con nessuna. Non è vero che dopo una certa età non si fa più sesso. Io ho 83 anni, lui ne ha 69, facciamo sesso con la stessa passione che avevo a venti anni. Senza sesso che amore sarebbe? Poi è chiaro che ci sono anche altri aspetti in una relazione, ma non sarebbe possibile stare insieme senza fare l’amore. Io sono vedova, mio marito è morto prima che conoscessi questo ragazzo, non ho mai amato nessuno come lui, ma ogni storia alla fine è diversa“.

