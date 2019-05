19enne incinta travolta sulle strisce pedonali da un pirata della strada, parto d’urgenza ma la bimba è in gravi condizioni

23 Maggio 2019 23:00

19enne incinta travolta sulle strisce pedonali ad Orbassano: la giovane partorisce Sofia ma le sue condizioni sono gravi

Stava uscendo con il marito da un supermercato ed era sulle strisce pedonali ma una vettura ha travolto, senza poi fermarsi, una 19enne incinta di 38 settimane. Arrivati in ospedale, la bimba che portava in grembo aveva una grave sofferenza fetale legata al sinistro ed i medici hanno deciso di optare per il cesareo. Purtroppo le condizioni di salute della piccola sono serie e le prossime ore saranno assolutamente decisive. La mamma, residente nella frazione Tetti Francesi di Rivalta, ha riportato una frattura alla clavicola e diverse ferite al volto ma non è in pericolo di vita.

