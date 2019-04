Windsurf: buona la prima per il reggino Francesco Scagliola

29 Aprile 2019 13:54

Windsurf: parte bene la stagione agonistica del reggino Francesco Scagliola

Parte bene la stagione agonistica del reggino Francesco Scagliola. Impegnato nel sud della Francia, precisamente a Marignane, per la prima tappa del PWA (Professional Windsurfers Association) Scagliola si è ben comportato dimostrando di voler iniziare il fitto calendario di impegni del 2019 nel migliore dei modi.

La tappa di Marignane è inziata giovedì 18 aprile per concludersi lunedì 22 aprile. In gara 64 partecipanti, Scagliola ha fatto parte dei 7 italiani presenti alla competizione nel sud della Francia. Condizioni meteo particolarmente instabili hanno complicato i piani degli atleti in gara, solo il secondo giorno infatti la competizione si è potuta svolgere regolarmente. “Ho iniziato bene, passando la prima batteria come terzo. Nella seconda batteria ho avuto qualche problema alla partenza, il sesto posto non mi ha permesso di partecipare alla terza batteria. Il livello generale era molto alto, sono soddisfatto di quanto ottenuto in questa prima gara del 2019. Adesso la concentrazione è già rivolta ai prossimi impegni”, sottolinea l’atleta reggino. Francia protagonista, primo e secondo posto sono andati a due atleti che hanno sfruttato nel migliore dei modi il ‘fattore casa’. Ad imporsi è stato Pierre Mortefon, secondo Antoine Albeau, vera e propria leggenda del windsurf. Per Scagliola è arrivato un buon 37esimo posto, risultato discreto considerato il livello dei partecipanti in gara. Saranno mesi intensi e ricchi di impegni quelli che seguiranno la prima tappa del circuito professionistico svoltasi a Marignane. Dopo la Francia infatti Scagliola sarà di scena in Giappone, Corea, Spagna, Danimarca, Germania e Nuova Caledonia. Un ‘giro del mondo’ intenso e impegnativo, per quella che si preannuncia una stagione importante nel percorso di crescita e maturazione di Scagliola.

Valuta questo articolo