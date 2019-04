7 Aprile 2019 17:34

Violenza contro le donne: approvato il disegno di legge “Codice rosso”, Forza Italia illustra i dettagli a Reggio Calabria alla presenza della deputata Renata Polverini

opo l’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge “Codice rosso” che introduce delle misure di contrasto alla violenza contro le donne, è stata convocata una conferenza stampa per la giornata di lunedì 08 aprile p.v. alle ore 17:30 presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, sita in via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale della Calabria). Ad illustrare i dettagli normativi del testo legislativo sarà la Deputata di Forza Italia On. Renata Polverini, interverranno: Mary Caracciolo, Giovanna Cusumano, Daniela De Blasio, Cettina Nicolosi, Lucrezia Romeo, Patrizia Crea, Anna Sofia, Maria Grazia Dimasi.

Valuta questo articolo