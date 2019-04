Violenza sulle donne: in Sicilia un Forum permanente contro le molestie

16 Aprile 2019 18:34

In Sicilia si insedia il Forum permanente contro la violenza di genere.

Esprimerà pareri alla Giunta regionale in Sicilia e formulerà proposte sugli atti da adottare nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Sono questi gli obiettivi del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, che si insedierà giovedì prossimo presso l’assessorato alla Famiglia a Palermo. Al forum prenderà parte anche la deputata di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino, che commenta: “Voglio coinvolgere le associazioni che si occupano della tutela della donna e della sua formazione, e avviare insieme a loro un percorso che miri all’educazione del rispetto della donna, alla tutela della donna, al reinserimento sociale e lavorativo della donna. Sono onorata di assumere questo nuovo incarico ma allo stesso tempo preoccupata e allarmata”.

I dati raccolti dall’Istat sulla violenza contro le donne tracciano la fotografia di Paese ancora retrogrado e sessista. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353mila) ha subìto violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652mila) e il tentato stupro (746mila). Per la deputata organi come il Forum “servono a non abbassare la guardia contro una mentalità macista che vede la donna come oggetto e si pongono come punto di riferimento per le donne che vogliono reagire e dire basta a ogni forma di violenza”.

