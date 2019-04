Viola Reggio Calabria: la Mood Project supera al “PalaCalafiore” la Luiss Roma per 87-71

20 Aprile 2019 23:55

Viola Reggio Calabria: la Mood Project grazie al successo ottenuto conferma il quinto posto in classifica e soprattuto il primato difensivo del girone

Si chiude con un successo la stagione della Mood Project Reggio Calabria che supera al “PalaCalafiore” la Luiss Roma per 87-71. Ottima quella della Mood Project che grazie al successo ottenuto conferma il quinto posto in classifica e soprattuto il primato difensivo del girone. Gli uomini di Mecacci affronteranno Pescara nei playoff promozione. Sugli scudi per la Mood la coppia di lunghi Fall- Paesano ed un impeccabile Matteo Fallucca. Ritmi bassi in avvio ma l’approccio della Mood è positivo, cinque punti di Paesano confezionano il primo allungo casalingo (11-4). La Viola ha voglia di dominare il match, Fallucca e Fall colpiscono una Luiss nella quale spicca il solo Infante (18-6), dopo la pausa il trand del match però non cambia. La Mood scappa via, 26-13 al primo intervallo. Grande impatto di Navarini che in apertura di secondo periodo trascina la Luiss al primo contro-parziale. I romani riducono le distanze sino al 30-24, una tripla di Fallucca riporta l’inerzia a favore dei neorarancio. Fall e Carnovali riportano i neroarancio a distanza di sicurezza (39-24). La Luiss nel finale paga l’espulsione di Bonaccorso, Fallucca è preciso prima dalla lunetta e poi dal campo. 48-34 all’intervallo. Il terzo fallo sia apre con la sfida Infante – Paesano. La Viola ha voglia di giocare insieme, i neroarancio si trovano a meraviglia trovando il canestro con continuità. Le triple di Fallucca e Vitale scavano un solco tra le due squadre (61-43). Il capitano della Mood nel finale della terza frazione , è incontenibile, la Viola segna e diverte. 70-53 all’ultimo intervallo. Una tripla di Carnovali apre l’ultima frazione. Precauzionalmente Mecacci tiene in panchina Alessandri ma il quarto periodo è un monologo neroarancio in cui spiccano i punti ed i rimbalzi di un ottimo Fall. Tra gli applausi del “PalaCalafiore” termina 87-71. Adesso spazio ai play off.

Mood Project Reggio Calabria – Luiss Roma:87-71 (26-13, 22-21,22-19,17-18)

Mood Project Reggio Calabria: Muià, Alessandri 6, Grgurovic, Fall 21, Fallucca 19, Agbogan 2, Carnovali 11, Paesano 19, Nobile, Vitale 9. Coach: Mecacci Ass.ti: Trimboli, Motta

Luiss Roma: Faragalli 3, Gellera , Martino 6, Veccia 3, Di Francesco 6, Bonaccorso 4, Di Carmine 4, Navarini 5, Infante 20, Marcon 19. Coach: Paccariè Ass.ti: Fulgaro, Esposito.

Arbitri: Roca, Rodia di Avellino

Valuta questo articolo