Vinitaly, l’eccellenza calabrese esempio del Sud che fa impresa

8 Aprile 2019 15:22

Speziali: “alla Calabria che, secondo il rapporto del Sole 24 Ore, non riesce nemmeno ad incassare una minima percentuale delle multe agli automobilisti, dobbiamo contrapporre quella dell’eccellenza che oggi ha il volto della Distilleria Caffo”

“Alla Calabria che, secondo il rapporto del Sole 24 Ore, non riesce nemmeno ad incassare una minima percentuale delle multe agli automobilisti, dobbiamo contrapporre quella dell’eccellenza che oggi ha il volto della Distilleria Caffo. L’azienda calabrese al Vinitaly di Verona ha ottenuto ancora una volta significativi riconoscimenti. E poco aggiunge all’alta professionalità della realtà della Caffo l’acquisizione della Mangilli, una delle più antiche ed importanti distillerie friulane, famosa in campo internazionale per l’altissima qualità delle sue grappe”. Così in una nota Lorenzo Speziali, presidente dell’associazione Italia Mediterraneo, che aggiunge: “a prescindere dalla qualità dei prodotti che ormai sono nel portafoglio della Caffo, la distilleria è ormai una realtà che conferma la capacità dell’imprenditoria calabrese di affermarsi in tutti i campi in cui il ”made in Italy” equivale ad affermazione di capacità, programmazione e soprattutto managerialità”. “Un esempio – conclude Speziali – per la Calabria, il Sud ed il resto d’Italia, soprattutto quando si considera che la distilleria ha mosso i primi passi partendo da realtà territoriali emarginate – quale è Limbadi – e che invece, grazie alla sua crescita, oggi guardano con fiducia al futuro”.

Valuta questo articolo