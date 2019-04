Villa San Giovanni: arrivano nuove unità per il decoro urbano

12 Aprile 2019 18:10

Villa San Giovanni: il decoro urbano e la pulizia dei quartieri sono state fin da subito una priorità per l’amministrazione Siclari

Il decoro urbano e la pulizia dei quartieri sono state fin da subito una priorità per l’amministrazione Siclari che, per dare una sempre puntuale risposta alle esigenze dei cittadini ha rispolverato una figura che potrà fare la differenza affiancando l’Avr e ridurre pertanto i tempi di intervento sulla stessa zona, tempi che oggi hanno una turnazione di circa 80 giorni. Da oggi, partendo dal centro di Villa, sei tirocinanti comunali tra i lavoratori in mobilità in deroga gireranno nei quartieri per intensificare la pulizia cittadina. “Abbiamo voluto puntare su delle figure che si occupino della pulizia delle strade per dare un aspetto sempre migliore e più salubre alla città -ha dichiarato il primo cittadino Giovanni Siclari – per questo già da questa mattina sei tirocinanti comunali hanno iniziato a girare per le vie del centro e in settimana si sposteranno nei vari quartieri affiancando il servizio di spazzamento già programmato dell’AVR. Sono piccoli interventi di questo genere che, senza gravare sulle casse comunali, possono rendere la nostra Villa sempre più accogliente ma, ovviamente, questo è solo un piccolo passo avanti, un segnale per far comprendere l’attenzione sempre massima rivolta alle esigenze della città”.

I cittadini sempre più spesso chied ono maggiore pulizia e, accogliendo richieste assolutamente condivisibili, il sindaco con l’assessore ai servizi esterni Pietro Caminiti hanno deciso di impegnare sei unità al servizio di tutti i quartieri. “Sono soddisfatto di quest’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Caminiti – Per questo voglio ringraziare i sei tirocinanti che, girando tutti i quartieri e attenzionando i luoghi di maggior afflusso (piazze, scuole ecc..), sono certo faranno un ottimo lavoro e si noterà la differenza. Stiamo lavorando anche per i disservizi relativi alla raccolta differenziata che non dipendono direttamente da noi. Infatti, la mancata raccolta di domani è dovuta alla momentanea chiusura dell’impianto di Vazzano. Questo comporta l’impossibilità da parte nostra di conferire in discarica. Stiamo lavorando affinché in settimana quest’ostacolo possa essere superato considerando che riguarda tutta la provincia. Da parte nostra c’è il massimo impegno e la volontà di rendere Villa sempre più bella e pulita“.

