Villa San Giovanni, il sindaco nomina l’avvocato Scrivano vice segretario

23 Aprile 2019 16:14

Il Comune di Villa San Giovanni si dota di una nuova figura che rappresenta uno strumento importante, ovvero il vice segretario che, come previsto dalla legge, coadiuva e sostituisce il segretario generale in sua assenza. Fino ad oggi non era stato possibile procedere alla nomina del vice segretario perché mancavano in seno all’ente le professionalità adeguate. oggi, invece, con la costituzione dell’avvocatura civica e con l’assunzione dell’avvocato esiste la professionalità idonea a ricoprire quest’incarico. Va ricordato, inoltre, che si tratta di un incarico gratuito, che non rappresenta un costo per l’ente ma che richiedere specifici requisiti per accedere al ruolo. Avendo l’avvocato Fernando Scrivano tali requisiti il primo cittadino Giovanni Siclari ha formalmente affidato a lui l’incarico che consentirà all’azione dell’ente di non avere alcuna soluzione di continuità potendo coadiuvare, in assenza del segretario generale, tanto l’azione degli organi monocratici, ovvero il Sindaco, quanto l’azione degli organi collegiali, Giunta e Consiglio Comunale. “Questa nomina – ha dichiarato il sindaco Siclari – è un traguardo importante che consente di dotarsi di una figura e di un ruolo che mancava all’interno dell’ente e che si è reso possibile solo a seguito dell’assunzione dell’avvocato che si è dimostrata una scelta vincente sotto tanti punti di vista”.

