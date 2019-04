2 Aprile 2019 18:23

Villa San Giovanni: per il secondo anno consecutivo parte il progetto “Pasqua in allegria…tradizioni e creatività” organizzato, nell’ambito del Settore delle Politiche Sociali AA.GG. e Risorse Umane, grazie all’apporto delle ragazze del Servizio Civile Nazionale

Per il secondo anno consecutivo parte il progetto “Pasqua in allegria…tradizioni e creatività” organizzato, nell’ambito del Settore delle Politiche Sociali AA.GG. e Risorse Umane, grazie all’apporto delle ragazze del Servizio Civile Nazionale selezionate lo scorso autunno dalla Responsabile del Settore Avv. Maria Grazia Papasidero. Dopo l’estate e le vacanze di Natale, visto l’alto gradimento da parte delle famiglie, si è proceduto a continuare l’esperienza per le prossime festività pasquali in occasione della sospensione delle attività didattiche. A tal proposito è stato pubblicato sul sito dell’Ente un avviso per la ricerca di adesioni al progetto “Pasqua in allegria…tradizioni e creatività” che sarà gestito, così come per il passato, dalle 5 volontarie del Servizio Civile Nazionale, selezionate per il progetto “Accompagniamole nella crescita”, che stanno attualmente prestando servizio presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” durante l’orario scolastico: Lucia Amenta, Maria Antonietta Foti, Francesca Crea, Martina Papalia, Rita Tamiro. Il progetto è diretto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Il luogo di ritrovo e dove si terranno principalmente le attività ludico-ricreative è quello della palestra della Scuola Media “Rocco Caminiti”. Le attività si svolgeranno durante il periodo delle vacanze pasquali (escluse le giornate festive) dalle ore 08:30 alle 12:30 circa.

Un modo questo per consentire, ai genit ori lavoratori, di poter lasciare gratuitamente i loro bambini in un luogo sicuro e protetto, inseriti in attività ricreative e di animazione, sotto la guida esperta di ragazze tutte laureate con specifica esperienza educativa. Tutto ciò con l’obiettivo di promuovere spazi di incontro e di socializzazione, al fine di valorizzare le capacità psicomotorie dei bambini dando, nel contempo, un aiuto concreto ai genitori-lavoratori. Sono previste attività a tema in laboratori multi-didattici e creativi quali: tutoraggio scolastico nell’ambito degli adempimenti scolastici, animazione alla lettura, attività motorie e sviluppo delle capacità di coordinative, attività giochi sportivi, trekking presso i parchi cittadini. In programma anche eventuali spostamenti con lo scuolabus comunale per lo svolgimento di attività ludico-ricreative presso centri all’aria aperta. Il progetto è rivolto ai i bambini dai 3 ai 10 anni, frequentanti l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ed è riservato ad un massimo di 30 partecipanti, sei bambini per ogni educatrice-volontaria. Le iscrizioni potranno essere presentate brevi-manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni o tramite PEC all’indirizzo protocollo.villasg@asmepec.it entro lunedì 15 aprile ore 13:00. Qualora dovessero pervenire un numero di domande superiori a trenta, si procederà a formulare una graduatoria sulla base del minor reddito (valore ISEE). “Sono sicura – dichiara Maria Grazia Richichi – che il progetto sarà bene accolto ancora una volta. Un segno di attenzione continua e costante verso le fasce deboli della nostra città”.

Valuta questo articolo