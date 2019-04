Villa San Giovanni: incontro sul contrasto alla dipendenza da Internet, network e videogiochi

6 Aprile 2019 19:20

Villa San Giovanni: una giornata altamente formativa, quella svoltasi, lo scorso 29 marzo, presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico

Una giornata altamente formativa, quella svoltasi, lo scorso 29 marzo, presso l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni. L’incontro/confronto dal titolo “Non chiamatelo gioco! Strategie di contrasto alla dipendenza da Internet, network e videogiochi” è stato organizzato dalla Fidapa BPW Italy Sezione di Villa San Giovanni con la collaborazione dell’Istituto che ha ospitato l’evento e dei ragazzi, intervenuti con entusiasmo sulla tematica trattata. A fare da padrona di casa, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmela Ciappina, la quale ha rimarcato il ruolo delle Istituzioni ed il lavoro di squadra che va fatto per fornire ai ragazzi gli strumenti utili per un uso consapevole della rete. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Dott. Giovanni Siclari e della Presidente dell’Associazione, Prof.ssa Giovanna Ferrante, la referente della Commissione organizzatrice dell’evento, Avv. Angiola Infantino, ha introdotto il tema rimarcando gli aspetti positivi dei network che riducono i limiti dello spazio e del tempo, senza trascurare che un uso smodato di internet crea rapporti non concreti e non più umani. Autorevoli e mirati sono stati gli interventi dei relatori, Prof. Rocco Zoccali, Ordinario di Psichiatria Università degli studi di Messina, che, nel precisare come l’uso compulsivo di taluni strumenti tecnologici sia stato inserito nella classificazione internazionale delle patologie, ha rimarcato forte come il crawing, la tolleranza e l’astinenza che prima erano riferibili a dipendenze comportamentali dall’uso di sostanza psicotrope, oggi sono termini normalmente spendibili per la dipendenza da internet e dal gioco on line, e la Dott.ssa Sofia Ciappina, Psicologa, Psicoterapeuta, convinta che le relazioni umane che si celano dietro l’uso dei mezzi tecnologici non ci permettono più di relazionarci vis a vis con i nostri amici, alterando inevitabilmente i rapporti umani falsati spesso da distorte informazioni che ci arrivano dal mondo virtuale. A chiudere l’incontro, l’ Avv. Rosario Infantino, Presidente della Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria, con un valido approfondimento “sulla materia sulla scorta dell’attuale legislazione e giurisprudenza in materia c.d. digitale, sempre in divenire e, proprio per tale ragione, inadeguata rispetto alla necessità di forme di tutela volte alla prevenzione ed alla gestione delle conseguenze”. A seguire un momento di confronto tra i relatori ed il pubblico ha permesso di sollevare inevitabili riflessioni sull’importanza di vivere le emozioni in maniera autentica, senza la necessità di ricercare forme di visibilità e notorietà che alterano inevitabilmente anche l’immagine che gli altri hanno di noi. L’Istituto Professionale ringrazia la Commissione Legislazione della Fidapa BPW Italy di Villa San Giovanni, composta dagli Avvocati Maria Rosaria Adornato, Enza Caracciolo, Michela Catanese, Santina Gaetano, Carmela Infortuna, Letizia Messineo, Federica Morabito e Caterina Pensabene per aver coadiuvato la referente, Avv. Angiola Infantino, nell’organizzazione complessiva dell’evento.

Valuta questo articolo