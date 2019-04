Villa San Giovanni: definizione agevolata dei tributi comunali. L’Unione Nazionale Consumatori scrive al Sindaco

27 Aprile 2019 10:20

Caracciolo: “l’Unione Nazionale Consumatori ha fatto appello alla sensibilità del Sindaco ed a quella di tutti i Consiglieri comunali della Città, proponendo che il Comune di Villa San Giovanni si adoperi affinché venga disciplinata e approvata la definizione agevolata dal Consiglio Comunale”

“L’Unione Nazionale Consumatori ha scritto al Sindaco della Città Giovanni Siclari e per conoscenza a tutti i Consiglieri Comunali. Il “Decreto Crescita” approvato dal Governo il 23/04/2019, ha esteso agli enti locali, previa deliberazione da parte del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni, la possibilità, per i cittadini-contribuenti di poter definire in misura agevolata le ingiunzioni di pagamento relative a multe stradali e tributi ( IMU, TASI, TARSU, TOSAP, COSAP ecc. ), con un periodo di dilazione che può arrivare sino al 30 settembre 2021”, è quanto scrive in una nota Tullio Caracciolo, responsabile Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni. “La scrivente associazione dei consumatori –proasegue- con riferimento al Protocollo d’Intesa (delibera di G.M. n° 94 del 29/11/2018) sottoscritto con il Sindaco Siclari il 25 gennaio scorso, ha ritenuto doveroso, utile e necessario che l’Amministrazione Comunale si adoperi fattivamente per offrire tale opportunità anche ai cittadini-contribuenti di Villa San Giovanni e consentire a coloro che hanno pendenze di natura tributaria con il Comune di poterle definire in misura agevolata. L’Unione Nazionale Consumatori ha fatto appello alla sensibilità del Sindaco ed a quella di tutti i Consiglieri comunali della Città, proponendo che il Comune di Villa San Giovanni si adoperi, fattivamente e con urgenza, affinché venga disciplinata e approvata la definizione agevolata dal Consiglio Comunale entro il termine dei 60 giorni previsto dal “decreto crescita”, al fine di garantire tale opportunità anche ai cittadini-contribuenti della città di Villa San Giovanni”, conclude.

Valuta questo articolo