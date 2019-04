Vertenza Cambria, al via la cessione di 10 punti vendita. Uiltucs Sicilia: “Lavoratori comunque a rischio”

4 Aprile 2019 13:00

Cessione supermercati Cambria (Spaccio alimentare), la Uiltucs Sicilia: “Auspichiamo soluzioni anche per personale escluso, 500 in tutto i lavoratori coinvolti”

Nuova svolta nella vertenza Cambria. L’azienda di distribuzione di Messina ha annunciato che cederà ben 10 punti vendita ai fratelli Arena e che i posti di lavoro verranno mantenuti: “Nei tempi assegnati dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto– scrive l’azienda in una nota- è stato avviato un accordo di ristrutturazione dei debiti, ottenendo il consenso di oltre l’85% dei suoi creditori, ivi incluso il maggior creditore Sma Auchan, che ha accettato una rimodulazione del suo credito. Il superiore accordo permetterà di mantenere i livelli occupazionali e evitare ulteriori impatti sociali ad un territorio già pesantemente colpito dalle crisi aziendali degli ultimi anni”.

“Distribuzione Cambria s.r.l. conserverà i Cash & Carry di Messina, Milazzo e Torrenova, i punti vendita di Rosarno e Acireale nonché i due Fast Chef di Misterbianco e San Giuseppe La Rena. Il rispetto delle previsioni del piano consentirà, quindi, a Distribuzione Cambria s.r.l., secondo quella che è sempre stata l’intenzione della proprietà, riconducibile ai fratelli Rocco e Roberto Cambria, il pagamento integrale dei creditori e il rilancio della propria attività, seppur con un perimetro ridotto“.

Uiltucs Sicilia: “Centinaia di lavoratori ancora a rischio”

“Resta la preoccupazione per le sorti di un centinaio di lavoratori dei negozi Cambria esclusi dal piano presentato in tribunale. Si vocifera di una trattativa in corso ma non c’è ancora certezza. Aspettiamo inoltre con speranza l’approvazione da parte del tribunale di Barcellona del piano presentato dall’azienda, senza il quale rischia di essere vanificato tutto il lavoro svolto”. Lo afferma Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia, commentando l’invio al tribunale del piano di ristrutturazione del debito da parte di Cambria, titolare del marchio Iperspaccio e Superspaccio Alimentare, col quale propone il salvataggio di dieci punti vendita grazie alla cessione al gruppo Arena. Cambria, a causa della situazione debitoria, si era impegnata a presentare un piano di salvataggio e il pagamento dei debiti ai fornitori, tra cui il principale Sma Auchan.

A essere esclusi al momento sono i supermercati di Termini Imerese, Caltagirone, Giarre, Le Vele ad Acireale, e poi in Calabria ad Arghillà, Pellaro e Rosarno. Fanno parte invece dell’accordo, e dunque potrebbero essere salvati, i punti vendita di Palermo (via Crocifisso a Pietratagliata, via Ingham, via Ugo La Malfa), Siracusa, Aci Sant’Antonio, Milazzo, Giardini Naxos, Centro Sicilia, Catania, Lascari. In questi negozi lavorano circa 350 dipendenti.

“In extremis – spiega Flauto – Cambria ha presentato un piano che prevede il salvataggio di dieci punti vendita. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice in attesa di una soluzione che possa salvaguardare tutto il personale”.

