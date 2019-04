Messina, al via il maxi ponte di Pasqua: riunione in Prefettura sull’apertura dell’uscita di Giostra e viabilità su strade e autostrade 

19 Aprile 2019 12:23

Riunione del Comitato Operativo per la Viabilità in Prefettura a Messina, domani apre l’uscita dello svincolo di Giostra

Il Comitato Operativo per la Viabilità si è riunito in Prefettura a Messina per programmare gli interventi necessari a fronteggiare le criticità del traffico veicolare verso le principali località turistiche, in vista delle prossime festività pasquali, del 25 aprile e del 1° maggio. All’incontro hanno partecipato, oltre ai componenti del Comitato (Prefettura, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco), anche l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina Minutoli, i rappresentanti della Polizia Metropolitana e dei Corpi delle Polizie Municipali di Messina, Taormina e Letojanni, del Servizio Seus 118, dell’Anas e del Cas. In linea con una recente direttiva del Ministero dell’Interno, è stato previsto un generale rafforzamento dell’attività di vigilanza sulle strade interessate da maggiori incolonnamenti di veicoli su tutta la rete autostradale, nonché lo svolgimento di mirate azioni di prevenzione e repressione delle violazioni del Codice della Strada, attesa la necessità di garantire la sicurezza della circolazione. Nell’occasione è stato assicurato il potenziamento delle unità in servizio nonché il posizionamento di ambulanze e carroattrezzi nelle aree ritenute più critiche. Particolare attenzione è stata riservata all’imminente apertura dello svincolo autostradale di Giostra, previsto domani, che consentirà ai veicoli provenienti da Villafranca di poter usufruire di tale uscita, decongestionando il traffico veicolare sul Boccetta. Sul viale Giostra sarà garantito il potenziamento delle pattuglie della Polizia Municipale, che dovranno disciplinare il flusso di veicoli diretto agli imbarcaderi.

