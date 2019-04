Nelle Università private le tasse sono 4 volte più alte: quelle pubbliche calabresi sono le più economiche d’Italia [DATI]

24 Aprile 2019 11:49

Le università non statali riversano risorse di origine privata all’interno del Sistema Universitario Nazionale

La contribuzione media negli atenei non statali ammonta a 5.034 euro annui. Negli atenei statali si ferma a 1.236 euro annui. La stima e’ stata elaborata dall’Eurispes nell’ambito dello studio “La trasformazione in societa’ di capitali delle Universita’ non statali”. Tra le regioni italiane, la contribuzione media annua negli atenei non statali raggiunge 10.060 euro in Piemonte, 6.554 in Lombardia, 3.928 nel Lazio, 3.703 in Puglia, 2.893 euro in Sicilia, 2.497 in Campania, 1.624 in Valle d’Aosta, 1.167 in Trentino Alto Adige, 1.010 in Abruzzo, 608 in Calabria. Nell’ambito non statale gli studenti completamente esonerati sono 13.420 (il 9,7%), quelli parzialmente esonerati 20.380 (14,7%); i beneficiari di borse di studio regionali 6.705. Negli atenei statali l’esonero completo riguarda 189.550 studenti, pari al 13,2%. Le universita’ non statali riversano risorse di origine privata all’interno del Sistema Universitario Nazionale. Ad esse lo Stato contribuisce in una misura inferiore al 5%. Si puo’ dunque parlare – spiega l’Eurispes – di conversione di risorse private in servizio pubblico.

Valuta questo articolo