L’Università di Messina e l’Associazione Alumnime celebrano le Giornate Mondiali dello Sport e della Salute

2 Aprile 2019 09:25

Messina: il 5 aprile, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, si svolgerà il Convegno su Salute, Sport e Alimentazione organizzato dall’Università, dall’Associazione Alumnime e dall’UsAcli per celebrare la Giornata Internazionale dello sport e la Giornata Mondiale della salute

Il 5 aprile, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, si svolgerà il Convegno su Salute, Sport e Alimentazione organizzato dall’Università di Messina, dall’Associazione Alumnime e dall’UsAcli per celebrare la Giornata Internazionale dello sport (6 aprile) e la Giornata Mondiale della salute (7 aprile). All’iniziativa prenderanno parte eminenti studiosi provenienti dall’accademia, dalla magistratura e dal mondo delle professioni. Ai saluti del Magnifico Rettore e dei rappresentanti degli enti che hanno patrocinato l’iniziativa, seguirà l’intervento introduttivo del Prof. Francesco Rende (docente di diritto sportivo nell’Università di Messina). Al tavolo dei relatori si alterneranno, poi, coordinati dal prof. Giuseppe Liotta dell’Università di Palermo, esperti di diritto (i magistrati del Tribunale di Messina Mauro Mirenna e Maria Militello), di medicina dello sport (il prof. Demetrio Milardi e il dott. Eliseo Scarcella), di chimica degli alimenti (i professori Giacomo Dugo e Paola Dugo), di marketing agroalimentare (i professori Maurizio Lanfranchi e Carlo Giannetto), di nutrizione (i dott.ri Davide Trio e Gabriele Blanca), nonché la dott.ssa Marina Magnanti, allenatrice della judoka Odette Giuffrida (medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016). Le conclusioni sono affidate alla prof.ssa Laura Santoro componente del Collegio di garanzia del C.O.N.I. e docente di diritto sportivo dell’Università di Palermo. Sarà inoltre presente il dott. Damiano Lembro, Presidente Nazionale UsAcli e Coordinatore Nazionale C.O.N.I degli Enti di Promozione Sportiva. Il convegno si svolge con il patrocinio del CUS Unime (presieduto dal dott. Antonino Micali), del Centro Medico Sportivo dell’Università di Messina (diretto dal prof. Daniele Bruschetta), dell’Associazione Bios (presieduta dal dott. Carmelo Lembo), della sezione provinciale dell’E.N.D.A.S (presieduta dal prof. Salvatore Sidoti), della sezione regionale dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (coordinata dall’avv. Antonio Carmine Zoccali), del Circolo del Tennis e della Vela (presieduto dall’avv. Antonio Barbera) e del portale innovativo Olympialex, noto per ospitare la prima banca dati specialistica di diritto sportivo nazionale e internazionale. Il comitato scientifico è composto dai proff. Francesco Rende, Carlo Giannetto, Maurizio Lanfranchi, Salvatore Sidoti e dall’avv. Carlo Carrozza. La manifestazione rinnova la sinergia tra l’Università di Messina e l’associazione degli ex allievi (Alumnime) e si colloca all’interno di un ciclo di eventi (inaugurato il 3 dicembre con il convegno su Sport e disabilità) pensato per celebrare la ricorrenza di alcune “Giornate Mondiali”. Il prossimo appuntamento è per il convegno del 3 maggio organizzato in collaborazione con Ses Gazzetta del Sud per celebrare la Giornata Mondiale della libertà di stampa.

Valuta questo articolo