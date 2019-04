Scandalo in Umbria, arrestati segretario Pd e assessore alla Sanità. Perquisizione alla presidente di Regione [NOMI e DETTAGLI]

12 Aprile 2019 18:03

Scandalo in Umbria: ai domiciliari Gianpiero Bocci e Luca Barberini. L’indagine riguarda un concorso, coinvolti anche sei dirigenti dell’azienda ospedaliera

Scandalo in Umbria dove la Guardia di Finanza ha arrestato il segretario del Pd, Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute, Luca Barberini nell’ambito dell’indagine della procura di Perugia su alcune irregolarità in un concorso per assunzioni in ambito sanitario. I due sono agli arresti domiciliari assieme al direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Emilio Duca e al direttore amministrativo della stessa azienda. Perquisizione nei confronti del presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.

