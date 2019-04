Elezioni amministrative in Sicilia: Udc pubblica il casellario giudiziario dei candidati

15 Aprile 2019 13:25

Amministrative in Sicilia: l’Udc pubblica online i certificati e i cassellari giudiziari dei candidati in corsa alle elezioni

Su indicazione del Segretario Lorenzo Cesa, anche in Sicilia l’Udc si adegua alle direttive nazionali di partito. Sul sito dell’Udc regionale sono stati pubblicati i certificati e il casellario giudiziario di tutti i candidati in corsa alle prossime elezioni amministrative, nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti, chiamati al voto il prossimo 28 aprile. Una scelta di “massima trasparenza nei confronti degli elettori“- commenta il coordinatore regionale e responsabile nazionale Enti Locali Decio Terrana. “Sin dall’ inizio abbiamo chiesto ai candidati dell’ U.D.C la documentazione richiesta dalla norma nazionale, personalmente ritengo che i partiti devono garantire la massima trasparenza, il sano impegno

politico e rispetto nei confronti dei cittadini elettori, una scelta quella di pubblicare i dati in linea con i nostri principi e valori”.

