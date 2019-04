Uccio De Santis sceglie la Sicilia: “Taormina, Letojanni e Savoca le meravigliose location del prossimo Mudù”

20 Aprile 2019 19:46

Tra Uccio De Santis e la Sicilia ormai è grande amore. Dopo il pienone nello spettacolo organizzato (e promosso dal giornalista Saro Laganà) la scorsa estate al Teatro Antico di Taormina, il bravissimo comico pugliese ha deciso di girare nella zona jonica messinese le scene della prossima edizione del “Mudù”.

Dal 24 al 31 maggio 2019, gli attori del programma televisivo di successo, coordinati dal regista Vito Cea e dallo stesso Uccio De Santis, si trasferiranno dalle nostre parti. Le località scelte per le riprese sono Taormina, Letojanni e Savoca.

“Saranno 7 giorni di full immersion – spiega il comico barese – in questa meravigliosa zona della Sicilia. Taormina, Letojanni e Savoca sono tre location straordinarie di cui ci siamo follemente innamorati. Nelle nostre scenette coinvolgeremo tantissimo la gente del posto. Le comparse, infatti, saranno quasi esclusivamente del comprensorio taorminese”.

Per il territorio sarà una bella occasione di promozione turistica sia in tv che su internet. Uccio De Santis, infatti, è seguitissimo anche sui social. Su Facebook viaggia verso il milione di followers, mentre su Youtube ha superato ampiamente i 250mila iscritti. Numeri eccezionali, questi, che testimoniano il successo di un comico amato in tutta la Penisola e anche oltre confine. Tra i suoi amici vip siciliani, la scrittrice Catena Fiorello e il presentatore televisivo Salvo La Rosa.

