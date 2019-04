Ubriaco, si aggira per strada armato di pistola e spara: arrestato 49enne a Messina

26 Aprile 2019 14:21

Librizzi (Messina): i carabinieri arrestano in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di porto abusivo di pistola. L’uomo in preda ai fumi dell’alcool era uscito in strada armato e aveva anche esploso un colpo in aria

Nel corso del pomeriggio di ieri, i carabinieri delle Stazioni di Librizzi e S. Angelo di Brolo hanno arrestato, M. G., 49enne, originario di Librizzi, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi.

Nel primo pomeriggio, l’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, si era allontanato dalla sua abitazione portando al seguito la propria pistola, una Beretta calibro 7,65 mm, detenuta in forza di una licenza di porto d’armi per uso caccia, scaduta da alcuni anni.

Allertati dai familiari, cui l’uomo avevo manifestato propositi autolesionistici, i carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, ritrovando M.G. nelle campagne di Librizzi. L’uomo, che aveva anche esploso un colpo in aria dalla pistola che aveva illegalmente portato fuori dalla propria abitazione, è stato arrestato in flagranza per il reato di porto abusivo di arma e la pistola è stata sequestrata. All’esito delle formalità, M.G. è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Patti.

