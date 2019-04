La provincia di Messina conquista i turisti: oltre 3 milioni di presenze nel 2018 [DATI]

13 Aprile 2019 18:34

La Sicilia piace soprattutto ai francesi, seguono Germania e Regno Unito. A Messina 3,5 milioni di presenze nel 2018, sul podio anche Palermo e Trapani

E’ la provincia di Messina, con quasi 3,5 milioni di presenze, la principale destinazione turistica (con il 23,1 per cento del totale regionale) della Sicilia. Merito, probabilmente, anche della vicinanza dell’arcipelago delle Eolie. Seguono Palermo e Trapani che assorbono rispettivamente il 21,7 per cento e il 15,7 per cento del totale delle presenze rilevate sull’Isola. E’ quanto è emerso durante gli ‘Stati generali del turismo’, organizzati dalla Regione siciliana a Erice, nel Trapanese, per mettere a confronto esperti, operatori e rappresentanti delle istituzioni.

Durante il 2018, in termini di presenze, i maggiori incrementi percentuali si sono registrati a Ragusa (+13,2 per cento rispetto al 2017), a Enna, (+11 per cento) e a Palermo (+10,3 per cento). Positiva anche la dinamica rilevata nel comprensorio etneo, dove le presenze superano i 2 milioni di unità (+1,3 per cento sul 2017, pari al 14 per cento del totale regionale). La Sicilia piace, soprattutto, ai francesi: sono loro, con il 20,5 per cento, a primeggiare tra le presenze straniere. Seguono Germania (15,3 per cento), Regno Unito (8,5 per cento) e Stati Uniti (6,6 per cento).

La crescita complessiva del 5,7 per cento registrata nel corso del 2018 nelle presenze straniere è frutto anche del crescente interesse verso la Sicilia di clienti provenienti dal Sud Est asiatico (un esempio su tutti, la Cina con un +20,3 per cento nel 2018) piuttosto che dalla Croazia (+28 per cento) o dai Paesi e territori dell’America centro settentrionale (quali ad esempio il Canada che ha fatto registrare, tra il 2017 e il 2018, un incremento percentuale delle presenza pari al 21,6 per cento). “I dati relativi ai primi tre mesi del 2019, seppur ancora assolutamente provvisori e in costante aggiornamento – spiegano dalla Regione -, confermano, per la componente straniera, gli andamenti appena descritti e, contrariamente al passato, collocano la Germania al primo posto della graduatoria delle provenienze straniere nell’Isola”. (AdnKronos)

Valuta questo articolo