10 Aprile 2019 07:38

E’ in corso una vasta operazione della Squadra Mobile di Roma, denominata “Patenti facili”: arresti anche a Cosenza e Salerno

Quindici persone sono state tratte in arresto tra Cosenza, Roma e Salerno: è stata smantellata un’associazione a delinquere per truffa, falso e riciclaggio di marche da bollo.

E’ in corso una vasta operazione della Squadra Mobile di Roma, denominata “Patenti facili“: in esecuzione misure cautelari emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, a carico di persone responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffa, falso e riciclaggio di valori bollati.

Valuta questo articolo