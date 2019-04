Il Trofeo dei Territori torna a Messina: la finale di pallavolo giovanile regionale a Brolo e Sant’Agata Militello

15 Aprile 2019 17:30

A Messina la prestigiosa kermesse di pallavolo giovanile regionale

Torna sul territorio messinese, a distanza di due anni, la prestigiosa kermesse di pallavolo giovanile regionale. Il primo Maggio saranno le città di Sant’Agata Militello e Brolo ad ospitare oltre 150 tra atleti ed atlete delle 12 rappresentative territoriali (6 maschili e 6 femminili) che si contenderanno il 51° Trofeo dei Territori.

Fipav Sicilia ha assegnato l’organizzazione dell’importante evento al Comitato Territoriale Fipav Messina e lo staff del Presidente Alessandro Zurro, già da diverse settimane è al lavoro per curare nei minimi dettagli la manifestazione che rappresenterà non solo una straordinaria vetrina tecnica per i nostri giovani ma anche un’occasione per le famiglie, gli appassionati e gli sportivi tutti per trascorrere una bella giornata di festa nelle due splendide location della zona tirrenico nebroidea della provincia.

