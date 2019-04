Trivelle, stop a 8 pozzi petroliferi. M5S: “Finisce la pacchia per i colossi del petrolio, Sicilia terra martoriata”

23 Aprile 2019 20:06

Il Ministro Costa ha approvato lo stop a 8 pozzi petroliferi. M5S: “Sicilia martoriata dall’estrazione di fonti fossili”

‘‘Grazie all’impegno del M5S e del ministro Costa, finalmente i colossi petroliferi che per anni hanno invaso i nostri mari, pagando prezzi bassissimi, ora ricevono i loro primi ‘No’. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ha appena annunciato di aver approvato lo stop a 8 pozzi petroliferi nel canale Sicilia, proprio di fianco alla piattaforma Vega, tra le più invasive e dannose per il mare’‘. È quanto dichirano i parlamentari del M5S in commissione Ambiente. “La Sicilia, è una delle Regioni più martoriate dall’estrazione di fonti fossili, quelle che vogliamo superare attraverso politiche mirate verso una riconversione energetica in chiave ecologica. La Edison voleva aprire altri 8 pozzi, ma abbiamo detto di no, perché riteniamo che sia arrivato il momento di puntare i piedi sul tema delle trivelle in Italia, investendo sulle fonti rinnovabili e scoraggiando chi si è ostinato per anni a invadere e distruggere i nostri mari per estrarre oro nero a prezzi bassissimi. Grazie al M5S non svendiamo più il nostro territorio al miglior offerente”, concludono.

