Trattativa Stato-mafia: inizia il processo d’appello, non c’è Massimo Ciancimo. È stato colpito da un ictus

29 Aprile 2019 17:46

Trattativa Stato-mafia, inizia il processo d’appello: chiesta una perizia su Massimo Ciancimo, il figlio dell’ex sindaco di Palermo colpito da ictus non sarebbe in grado di partecipare al processo, ma un certificato rilasciato dal medico del carcere smentisce quanto sostenuto dai legali

Inizia senza Massimo Ciancimo la prima udienza del processo d’appello sulla trattativa Stato-Mafia. Il processo si è aperto oggi con la richiesta di una perizia nei suoi confronti, per verificare se il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo sia effettivamente in grado di partecipare alle udienze. Massimo Ciancimino, 56 anni, è stato colpito da ictus ed è ricoverato al centro clinico di Regina Coeli, a Roma: “Nei giorni scorsi è caduto, ha perduto più volte l’orientamento ed ha avuto problemi gravi all’eloquio e ha una paresi parziale al lato sinistro“, ha dichiarato l’avvocato Roberto D’Agostino. Ma un certificato rilasciato da un medico del carcere attesta che sarebbe lucido. I legali dell’imputato sostengono invece che il loro assistito non sia in grado di partecipare coscientemente al processo. La decisione passa adesso ai giudici, che si riservano sull’argomento. Alla prima udienza davanti alla corte d’assise di Palermo, presieduta dal giudice Angelo Pellino, ci sono gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno, condannati in primo grado rispettivamente a 12 e a 8 anni. Oltre ai due detenuti Ciancimo e Dell’Utri, non c’è l’ex capo del Ros Antonio Subranni, anche lui condannato in primo grado a 12 anni. Gli imputati, tranne il pentito Giovanni Brusca, per cui è stata dichiarata la prescrizione, sono stati condannati per minaccia a Corpo politico dello Stato.

Valuta questo articolo