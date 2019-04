Trasporti sullo Stretto di Messina: la replica dell’Autorità Portuale a Destre Unite

30 Aprile 2019 18:53

Trasporti sullo Stretto, liberalizzazione degli attracchi e riduzione delle tariffe: le precisazioni dell’Autorità Portuale di Messina

L’Autorità Portuale di Messina replica alle dichiarazioni rilasciate da Luigi Catalano. Con una nota diramata a mezzo stampa l’esponente di Destre Unite chiedeva la liberalizzazione degli attracchi e la riduzione delle tariffe per i trasporti sullo Stretto. Di seguito la risposta del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Messina:

“Il porto di Messina dispone di sufficiente quantità di banchine non assentite in concessione e, pertanto, disponibili al libero utilizzo da parte di qualsiasi vettore marittimo in possesso dei requisiti tecnici e legali, a semplice richiesta. L’approdo alle banchine commerciali in concessione è comunque rilasciato dall’Autorità Marittima. Soltanto una parte degli spazi disponibili sono assentiti in concessione ad imprese portuali autorizzate o, eccezionalmente, a vettori marittimi, sempre in stretta conformità rispetto alle Direttive dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della specifica giurisprudenza in materia, peraltro dettata segnatamente in merito al cabotaggio marittimo nazionale tra la Sicilia ed il Continente. Tuttavia, anche nei casi di affidamento in concessione, ciò avviene sempre e rigorosamente nella vigenza contestuale e inscindibile delle due seguenti condizioni:

1) mediante procedure ad evidenza pubblica;

2) con imposizione al concessionario di operare non soltanto in proprio ma anche conto terzi, ossia di aprire lo scalo alla concorrenza di ogni eventuale altro vettore marittimo richiedente l’attracco. Da ciò consegue che nell’intero sistema portuale amministrato dall’Autorità Portuale di Messina l’attracco dei mezzi nautici è completamente liberalizzato – indipendentemente dal regime giuridico della singola banchina portuale – e parimenti liberalizzate sono le tariffe dei vettori marittimi.

Per quanto concerne la disciplina dell’accesso dei passeggeri in area portuale, si fa notare che, anche nelle aree prive di meccanismi automatici di regolazione degli accessi (cosiddetti tornelli), l’accesso dei passeggeri, per la loro stessa sicurezza – sia in termini di security in forza delle stringenti norme emanate a seguito del 11 settembre 2001, sia in termini di safety per evitare sinistri e salvaguardarne l’incolumità personale rsipetto a rischi di cadute in mare o di interferenze rispetto al transito di convogli ferroviari o automezzi – è regolato in modo assai rigoroso attraverso barriere fisiche e personale di vigilanza. Quanto poi – per le stesse motivazioni appena enunciate – alla possibilità di accedere ai terminal di imbarco sprovvisti di regolari titoli di viaggio, tale ipotesi non può essere neppure lontanamente assunta in considerazione, poiché, peraltro, palesemente illegale. Questa Autorità ha sempre compiuto, a partire dalle procedure di gara comunitaria, ogni possibile sforzo al fine di incrementare al massimo la libera concorrenza nel mercato locale del traghettamento sullo Stretto di Messina. L’assetto attuale – certamente migliorabile, ma non da parte dell’Ente Regolatore, bensì dal libero gioco del mercato – è connotato, per quanto sopra, dalla massima liberalizzazione, al contempo garantendo notevole efficienza e la dovuta sicurezza ai passeggeri”.

