Tragedia sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: scende dall’auto e viene travolto da un tir

30 Aprile 2019 14:48

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Lamezia Terme (Cz) e Pizzo Calabro (VV) sull’A2

Un uomo di 73 anni, C.A., e’ morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme (Cz) e Pizzo Calabro (Vv). Secondo gli accertamenti della Polizia stradale, l’uomo, residente in Sicilia, ha fermato la sua autovettura, che procedeva in direzione Sud, ma appena e’ sceso e’ stato travolto da un autocarro. Non e’ chiaro il motivo per cui l’uomo abbia accostato e la Polizia stradale sta verificando l’ipotesi di un guasto dell’automobile. L’impatto e’ stato violentissimo e per il settantatreenne non c’e’ stato nulla da fare. Il traffico risulta rallentato.

Valuta questo articolo