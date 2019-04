Messina, viabilità estiva a Torre Faro: le proposte dell’Amministrazione comunale

8 Aprile 2019 12:09

Messina, viabilità a Torre Faro durante la stagione estiva: focus in 1ª Commissione

Stamani la Commissione mobilità urbana, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha affrontato il delicato tema della viabilità a Torre Faro (Messina) in vista della stagione estiva, alla presenza del vicesindaco e assessore al ramo Salvatore Mondello, del Presidente e dei consiglieri della 6^ Circoscrizione Maurizio Mangraviti, Giovanni Russo e Antonio Lambraio.

Durante il partecipato dibattito sono emerse principalmente le seguenti volontà da parte dell’Amministrazione e della 6^ Circoscrizione:

1) ripristinare il parcheggio di Torre Morandi previa autorizzazione dell’Enel, ente proprietario;

2) valutare l’istituzione di una sosta a pagamento in tutta l’area compresa fra via Primo Palazzo e via Pozzo Giudeo, con rilascio di pass ai residenti.

“La sola Amministrazione invece – chiarisce Gioveni – starebbe valutando anche di istituire un’area pedonalizzata, scelta non condivisa appunto dalla Circoscrizione.

Infine – conclude il Presidente Gioveni che ha sollevato anche la problematica della movida notturna in via Consolare Pompea – il vicesindaco su quest’ultimo tema ha dato ampie garanzie sui futuri controlli, che saranno concertati anche con la Prefettura, annunciando anche il ripristino della navetta notturna di ATM anche nella prospettiva della futura assunzione di autisti”.

